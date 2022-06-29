BM Okyanus Konferansı'nda denizlerin geleceği konuşuldu - Son Dakika
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BM Okyanus Konferansı'nda denizlerin geleceği konuşuldu

29.06.2022 15:25

Salondaki katılımcılar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan'ın konuşması ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Salondaki katılımcılar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan'ın konuşması

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu ile röportaj

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Başkara ile röportaj BM Okyanus Konferansı'nda denizlerin geleceği konuşuldu

LİZBON (AA) – Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı'nda, dünyanın birçok yerinden politikacılar, diplomatlar, STK'ler, uzmanlar ve sektör araştırmacıları iklim değişikliğinin denizler üzerindeki etkilerini ve okyanusların geleceğini tartıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansın açılış konuşmasında, okyanus ve denizlerin korunması için sürdürülebilir deniz ekonomisine yatırım yapılması, insanlığın ortak kaynaklarının doğru kullanılması, iklim değişikliği sebebiyle göç eden insanların korunması ve daha fazla bilimsel araştırmanın yapılması tavsiyesinde bulundu.

Konferansta konuşan BM 76'ncı Genel Kurul Başkanlığına seçilen Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid "Okyanuslar bizi birbirimize bağlayan kaynaklardır." dedi.

Türkiye adına toplantıya katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, konuşmasında, "Denize bir kıyıdan karışan çöp dünyanın öbür kıyısından çıkabiliyor. Sorun küresel, çözüm küresel olmalı." mesajını verdi.

Türkiye'nin denizlerin korunması, biyoçeşitliliğin artırılması, deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin çalışmalarını anlatan Karahan, "Mavi bayraklı plaj sayımızı 531'e çıkararak bu alanda dünyada 3'üncü sıraya yükseldik." diye konuştu.

100'den fazla yan etkinlik düzenlendi

Konferans kapsamında birçok ülke, BM Ajansı ve STK, 100'den fazla yan etkinlik düzenledi.

Türkiye'yi temsilen yan etkinliklere katılan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Bilimi On Yılı içindeyiz ve biz de bu konferansta Türkiye'nin yaptığı çalışmaları diğer delegasyonlara ve paydaşlarımıza anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye delegasyonundan Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Başkara, Türkiye'de iklim alanındaki gelişmelere ilişkin "Çevre Bakanlığı adına 'iklim değişikliğinin eklenmesi, İklim Başkanlığının kurulması, Çevre Ajansı'nın ihdas edilmesi ve ülkemizin Paris Anlaşmasına taraf olması Türkiye'de denizlere verilen değeri gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Okyanusların önemi vurgulandı

"Okyanusumuzu Kurtarın, Geleceğimizi Koruyun" temasıyla Portekiz ve Kenya'nın ortak ev sahipliğinde 27 Haziran- 1 Temmuz'da düzenlenen konferansa 140'tan fazla ülkeden delegasyon katıldı.

Farklı ülkelerden delege ve uzmanların yaptıkları konuşmalarda okyanusların canlılar için oksijen, yiyecek ve geçim kaynağı olduğu vurgulanırken, denizlerden elde edilen gıda ve enerji kaynaklarının insan yaşamına katkısına dikkat çekildi.

Okyanusların, iklimi düzenleme, sera ve karbon salınımı dönüştürme gibi etkilerine değinildi.

BM verilerine göre, 680 milyon olan alçak kıyı bölgelerindeki nüfusun, 2050'de bir milyara ulaşması öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Bilimi On Yılı (2021-2030) sonunda yaklaşık 40 milyon kişinin okyanuslara dayalı sektörlerde istihdam edilmesi bekleniyor.

Bu yıl Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Altice Arena'da ikincisi gerçekleşen Okyanus Konferansının ilki 2017'de New York'ta yapılmıştı.

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Türkiye'nin denizleri koruma çalışmaları BM Okyanus Konferansı'nda Türkiye'nin denizleri koruma çalışmaları BM Okyanus Konferansı'nda Türkiye'nin denizleri koruma çalışmaları BM Okyanus Konferansı'nda Türkiye'nin denizleri koruma çalışmaları BM Okyanus Konferansı'nda
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Okyanus Konferansı'nda denizlerin geleceği konuşuldu - Son Dakika

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