BM okyanus raporundaki senaryolara göre dünya felakete sürükleniyor: Peki çözümler neler?
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BM'nin iklim değişikliği panelinde açıklanan rapora göre, okyanusların ve buzulların geleceği tehlikedeyken, dünyayı ise felaket senaryoları bekliyor.
Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği panelinde açıklanan rapor okyanus ve buzulların geleceği hakkında karamsar bir tablo çizdi. Metinde yer alan her iki senaryoya göre dünyayı felaket bekliyor.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) açıklanan Okyanuslar ve Kriyosfer Raporu'nda, bilim insanları yeryüzünün geleceği konusunda devletleri ve uluslararası kamuoyunu uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:15
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