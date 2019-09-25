BM okyanus raporundaki senaryolara göre dünya felakete sürükleniyor: Peki çözümler neler?

Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği panelinde açıklanan rapor okyanus ve buzulların geleceği hakkında karamsar bir tablo çizdi. Metinde yer alan her iki senaryoya göre dünyayı felaket bekliyor.



Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) açıklanan Okyanuslar ve Kriyosfer Raporu'nda, bilim insanları yeryüzünün geleceği konusunda devletleri ve uluslararası kamuoyunu uyardı.