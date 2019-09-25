Son Dakika Haberleri: BM okyanus raporundaki senaryolara göre dünya felakete sürükleniyor: Peki çözümler neler?
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BM okyanus raporundaki senaryolara göre dünya felakete sürükleniyor: Peki çözümler neler?

30 dakika önce

BM'nin iklim değişikliği panelinde açıklanan rapora göre, okyanusların ve buzulların geleceği tehlikedeyken, dünyayı ise felaket senaryoları bekliyor.

BM okyanus raporundaki senaryolara göre dünya felakete sürükleniyor: Peki çözümler neler?, System.String[]

Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği panelinde açıklanan rapor okyanus ve buzulların geleceği hakkında karamsar bir tablo çizdi. Metinde yer alan her iki senaryoya göre dünyayı felaket bekliyor.


Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) açıklanan Okyanuslar ve Kriyosfer Raporu'nda, bilim insanları yeryüzünün geleceği konusunda devletleri ve uluslararası kamuoyunu uyardı.

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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:15 
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