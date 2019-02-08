Bm, "Ölüm Kampı"Na En Büyük İnsani Yardımı Ulaştırdı

Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriye Kızılayı (SARC), Ürdün-Suriye sınırında bulunan ve "ölüm kampı" olarak bilinen Rukban Kampı'ndaki 40 binden fazla Suriyeliye bu zamana kadarki en büyük insani yardımı ulaştırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriye Kızılayı (SARC), Ürdün-Suriye sınırında bulunan ve "ölüm kampı" olarak bilinen Rukban Kampı'ndaki 40 binden fazla Suriyeliye bu zamana kadarki en büyük insani yardımı ulaştırdı.



Suriye 'deki iç savaştan kaçan 40 bin göçmen Ürdün'e girememiş ve iki ülkenin ortasında sıkışmışlardı. Ürdün'ün, 2016'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından sınırları kapatması, yollara düşen binlerce Suriyelinin Rukban Kampı'nda mahsur kalmasına sebep olmuştu. Suriye rejiminin kampı abluka altına alması ve Ürdün'ün sınır geçişlerini kısıtlaması sebebiyle kamptaki koşullar ağırlaşmış ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) uluslararası camiaya çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriye Kızılayı (SARC), 8 yıllık iç savaş boyunca gönderilmiş en büyük insani yardım konvoyunu bölgeye gönderdi. Yetkililer Şubat'ın 6'sından itibaren kampa ulaşan yardımların Şubat'ın 13'üne kadar gönderilmeye devam edeceğini söyledi.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "ölüm kampı" olarak bilinen Rukban Kampı'ndaki çoğu insanın yardım ve hizmetlere erişiminin kısıtlı olması ve derme çatma yapılarda yaşaması sebebiyle insani durumun korkunç seviyede olduğunu duyurdu. UNICEF, kampa 118 tır yardım, 300 yardım görevlisi ve 40'tan fazla eczacı gönderildiğini ve birçok klinik açılacağını kaydetti. UNICEF, kaynak ve yardım eksikliği sebebiyle eğitim alamayan 3 bin 500 çocuğa da eğitim imkanı sağlanacağını ve ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı. - ŞAM

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