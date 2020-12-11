BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun son oturumunda fikir birliği sağlanamadı - Son Dakika

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun son oturumunda fikir birliği sağlanamadı

11.12.2020 00:29
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun son oturumunda fikir birliği sağlanamadı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde video konferans yöntemiyle düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun son oturumu, herhangi bir fikir birliğine varılmadan sona erdi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde video konferans yöntemiyle düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun son oturumu, herhangi bir fikir birliğine varılmadan sona erdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi ve Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarından Abdulkadir Huveyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNSMIL'in "yürütme otoritesini seçme mekanizmasına ilişkin anlaşmaya varılması" çağrısıyla düzenlenen bugünkü oturuma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Huveyli, söz konusu toplantının "herhangi bir fikir birliği sağlanamadan sona erdiğini" söyledi. BM misyonunun, forumda öne sürülen tekliflerden herhangi birinin kabulü için gerekli olan yüzdenin (yüzde 75) değiştirilmesi konusunda katılımcıların tutumlarını öğrenmek ve nabız ölçmek için bir oylama yaptığını belirten Huveyli, söz konusu oylamanın gayriresmi ve herhangi bir bağlayıcılığı olmadığının altını çizdi.

Huveyli, oylamada katılımcıların yüzde 35'inin önceki kabul oranının değişmemesi, yüzde 65'inin ise değişmesi yönünde oy kullandığını dile getirdi.

Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarından Muhammed er-Raıd ise herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu oylamaya katılımın yüzde 52'de sınırlı kaldığını belirtti. Raıd, BM misyonunun, bu oylamanın yapıldığı oturumda hazır bulunmayan katılımcılarla 3 gün içerisinde iletişime geçeceği bilgisini paylaştı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında 4 Aralık'ta telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen oylamada Başkanlık Konseyi Başkanı ve yardımcılarının yanı sıra Başbakanın belirlenmesiyle ilgili sunulan 12 öneriden 3'ü oylamaya sunulmuş ancak bunların hiçbiri gerekli oy oranına ulaşamamıştı. Oylamada önerilerin kabulü için yüzde 75'lik oy oranı gerekiyor.

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım'da Tunus'ta düzenlenen ve Libya'nın farklı kesimlerini temsilen 75 kişinin katıldığı forum, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.

Forumun Tunus görüşmelerinde, Libya'da seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Libya Destek Misyonu, Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun son oturumunda fikir birliği sağlanamadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İYİ Partili Türkkan'dan bomba iddia: Göreceksiniz 6 ay sonra Demirtaş tahliye edilecek Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü attı Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde
Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı         
00:02
Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör, evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör, evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu         
23:43
Koronavirüsü yenen Özhaseki, yaşadıklarını anlattı: Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil Koronavirüsü yenen Özhaseki, yaşadıklarını anlattı: Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil         
23:29
Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı         
23:17
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü         
22:28
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir         
21:16
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var         
19:53
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 00:39:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun son oturumunda fikir birliği sağlanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei