BM: Orta Afrika Cumhuriyeti için gıda sorununa karşı 68,4 milyon dolara ihtiyaç var - Son Dakika
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BM: Orta Afrika Cumhuriyeti için gıda sorununa karşı 68,4 milyon dolara ihtiyaç var

06.07.2022 13:38
BM: Orta Afrika Cumhuriyeti için gıda sorununa karşı 68,4 milyon dolara ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) devam eden gıda sorununa karşı 68,4 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) devam eden gıda sorununa karşı 68,4 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Tomson Phiri, basına yaptığı açıklamada, OAC'de gıda sorunu yaşayan 2,2 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğu bilgisini paylaştı.

OAC'deki gıda sorunuyla mücadele için 68,4 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirten Phiri, "Acil fon bulunmazsa milyonlarca kişi için gıda krizi artacak." ifadesini kullandı.

Phiri, Ukrayna- Rusya savaşı ve küresel olarak devam eden ekonomik krizin gıda sorununu tetiklediğine dikkati çekti.

Ülkede gıda sorunu çeken 2,2 milyon kişinin ilk bakışta az olarak görülebileceğine işaret eden Phiri, ülke nüfusunun yaklaşık 5 milyon olduğunu ve neredeyse nüfusun yarısının gıda sorunu ile mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Orta Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Orta Afrika Cumhuriyeti için gıda sorununa karşı 68,4 milyon dolara ihtiyaç var - Son Dakika

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