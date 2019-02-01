Son Dakika Haberleri: BM Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Silah Ambargosunu Uzattı

BM Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Silah Ambargosunu Uzattı

2 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), iç savaşın devam ettiği Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) yönelik silah ambargosunun süresini 1 yıl daha uzattı.

BM Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Silah Ambargosunu Uzattı, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM), iç savaşın devam ettiği Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) yönelik silah ambargosunun süresini 1 yıl daha uzattı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), OAC'ye yönelik her türlü silah ve mühimmat satışını yasaklayan ambargonun 1 yıl daha uzatılmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Karar kapsamında, OAC hükümetinin 30 Nisan'a kadar güvenlik reformu, iç savaş esirlerinin serbest bırakılması, yeniden topluma kazandırılması ile silah yönetim kriterleri konusunda atacağı adımlara bağlı olarak ambargonun gözden geçirilebileceği belirtildi.

Kararın OAC hükümetinin talep ettiği ambargonun erken kaldırılması ihtimalini arttırdığı yorumları yapılıyor.

Fransa'nın BM Büyükelçisi Francois Delattre, yaptığı açıklamada, "hükümetin ambargonun kaldırılması için gerekli adımları atacağına yönelik mesajının net ve yüksek şekilde alındığını" ifade etti.

OAC krizi

OAC, 2013'ten bu yana Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Şiddet olaylarında binlerce kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce Orta Afrikalı yerinden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:08 Kaynak: AA

Orta Afrika, Birleşmiş Milletler, Güncel
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