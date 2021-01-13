BM: Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'de 2 barış gücü askeri öldü - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), biri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) diğeri Mali'de olmak üzere 2 barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, OAC'de başkent Bangui yakınlarında yaşanan çatışmalarda Ruandalı bir BM barış gücü askerinin öldüğünü, bir askerin ise yaralandığını açıkladı.

Dujarric, OAC Silahlı Kuvvetleri ve BM barış gücü askerlerine yönelik "savaş suçu" teşkil edebilecek saldırıyı "güçlü" bir şekilde kınadı.

Mali'de de BM barış gücünden bir askerin hayatını kaybettiğini aktaran Dujarric, Timbuktu'da BM konvoyuna düzenlenen saldırıda 7 barış gücü askerinin de yaralandığını ifade etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 18 Aralık'ta başlayan çatışmalar

OAC'de Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin BM yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize'yi, "darbe hazırlığı yapmakla" suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekete geçmişti.