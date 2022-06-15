BM: Orta Afrika'da 2 Fas askeri hayatını kaybetti - Son Dakika
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BM: Orta Afrika'da 2 Fas askeri hayatını kaybetti

15.06.2022 00:56
BM: Orta Afrika'da 2 Fas askeri hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapan 2 Fas askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapan 2 Fas askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA) Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, BM Barış Gücü bünyesinde Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapan 2 Fas askerinin 12 Haziran'da öldüğü belirtildi.

Yaşamını yitiren askerlerin naaşlarının Fas'a gönderildiği aktarıldı.

Fas makamlarından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

BM Barış Gücü misyonu 2014 yılından bu yana Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan ve Güney Sudan'daki BM operasyonlarında 1700'den fazla Faslı asker ve polis görev yapıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Orta Afrika'da 2 Fas askeri hayatını kaybetti - Son Dakika

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