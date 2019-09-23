BM oturumunda Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili ve Kaşıkçı cinayeti kınandı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantılarına katılan çoğu Avrupalı 20'ye yakın ülke, Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilinden duyulan endişeyi dile getiren ve Riyad'ı kınayan bir bildiri yayınladı.



Cenevre'de devam eden toplantılar sırasında okunan bildiride, adil olmayan yargılamalar, keyfi ve hukuk dışı gözaltılar, kadınlara ve gazetecilere yönelik baskılar ile işkence ve kötü muamelenin bu ülkede sürdüğü gerekçesiyle Riyad'a sert eleştiriler yöneltildi.