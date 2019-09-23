Son Dakika Haberleri: BM oturumunda Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili ve Kaşıkçı cinayeti kınandı
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BM oturumunda Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili ve Kaşıkçı cinayeti kınandı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantılarına katılan çoğu Avrupalı 20’ye yakın ülke, Suudi Arabistan’ın insan hakları sicilinden duyulan endişeyi dile getiren ve Riyad'ı kınayan bir bildiri yayımladı.

BM oturumunda Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili ve Kaşıkçı cinayeti kınandı, System.String[]

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantılarına katılan çoğu Avrupalı 20'ye yakın ülke, Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilinden duyulan endişeyi dile getiren ve Riyad'ı kınayan bir bildiri yayınladı.


Cenevre'de devam eden toplantılar sırasında okunan bildiride, adil olmayan yargılamalar, keyfi ve hukuk dışı gözaltılar, kadınlara ve gazetecilere yönelik baskılar ile işkence ve kötü muamelenin bu ülkede sürdüğü gerekçesiyle Riyad'a sert eleştiriler yöneltildi.

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Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Riyad, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:30 
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