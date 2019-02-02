BM Özel Danışmanı Lute'dan Kıbrıs'a Kritik Ziyaret

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.



BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, üçüncü kez Kıbrıs'a geliyor. Bu gece adaya gelmesi beklenen Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından sabah kabul edilecek. Lute'un aynı gün öğleden sonra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşme yapması bekleniyor.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Mayıs 2018'de geçici özel danışman olarak atanan Jane Holl Lute, bugüne kadar Kıbrıs'ı 3 kez ziyaret etti.



BM geçici özel danışman Lute geçen yıl temmuz ayında gerçekleştiren garantörler ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle de yaptığı görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri'ne çalışmalarıyla ilgili rapor sunmuştu. Guterres, daha sonra Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute'un istişarelerini sürdürmesini istemişti.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışman Jane Holle Lute geçtiğimiz yıl Kıbrıs'ın garantör ülkelerine iki ayrı ziyaret daha gerçekleştirmişti.



Lute, bu çerçevede Kıbrıs'lı liderler ile yapılan görüşmelerde müzakerelerin ortak bir referans çerçevesinde buluşturma noktasında arayışını sürdürüyor. - LEFKOŞA

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