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BM Özel Danışmanı Williams, Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Sayih ile seçimleri görüştü - Son Dakika

BM Özel Danışmanı Williams, Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Sayih ile seçimleri görüştü

05.01.2022 18:28
BM Özel Danışmanı Williams, Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Sayih ile seçimleri görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ile ülkede seçimlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili sunulan önerileri ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ile ülkede seçimlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili sunulan önerileri ele aldı.

Yüksek Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre Williams, Sayih ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşme sırasında ülkede yapılması planlanan devlet başkanlığı ve parlamento seçimleriyle ilgili son gelişmeler ve seçimlerle ilgili sunulan önerilerin desteklenmesi ele alındı.

Komisyonun açıklamasında, Özel Danışman Williams'ın, uluslararası toplumun, ülkede barış ve istikrarı arzulayan halkın talebi olan seçimleri desteklediğini ilettiği kaydedildi.

Libya'daki Değişim İçin Ulusal Güçler, dün yaptığı açıklamada parlamento seçimlerinden başlayarak ülkede seçimlerin sıralı şekilde yapılmasını önermişti.

Libya Temsilciler Meclisi (TM), 3 Ocak'ta Yüksek Seçim Komisyonunu dinleme oturumunu yarıda keserek, seçim tarihiyle ilgili yeni bir öneriyle gelmesini istemişti.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık yaptığı açıklamada, seçimlerin ertelenmesinin nedeni ve seçim sürecine ilişkin düzenlenen oturumun askıya alındığını belirtmişti.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Sayih de seçimlerin ertelenmesinin nedeni ve seçim sürecine ilişkin düzenlenen oturumdaki konuşmasında, bazı mücbir sebeplerin seçimlerin yapılmasını engellediğini söylemişti.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin hukuki sorunlar nedeniyle daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını belirtmişti.

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Birleşmiş Milletler, Temsilciler Meclisi, Parlamento, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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