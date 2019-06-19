Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü Agnes Callamard: "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın...
Son Dakika Güncel Haber

BM Özel Raportörü Agnes Callamard: "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın...

2 saat önce

BM Özel Raportörü Agnes Callamard: "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı"

BM Özel Raportörü Agnes Callamard:
BM Özel Raportörü Agnes Callamard: "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı"
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:07 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayet romanından esinlenerek işlenen cinayet davasında sanıkların cezası onandı Babasını, başını duvara vurarak öldüren katil konuştu: İçindeki şeytanı çıkarmak istedim Berkin Elvan davasında yeni bilirkişi raporu alınacak Mezuniyetine bir gün vardı, elektrik akımına kapılıp öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 15:09:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü Agnes Callamard: "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]