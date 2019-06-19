BM Özel Raportörü Agnes Callamard: "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın...
2 saat önce
BM Özel Raportörü Agnes Callamard: "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı"
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:07 Kaynak: AA
BM Özel Raportörü Agnes Callamard: "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres
), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı"
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