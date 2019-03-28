BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Soruşturma ve Yasal Sürecin...
11 dakika önce
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturma ve yasal sürecin şeffaf olmadığını belirterek Suudi Arabistan'ı kınadı.
BM
Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin soruşturma ve yasal sürecin şeffaf olmadığını belirterek Suudi Arabistan
'ı kınadı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:57 Kaynak: AA
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