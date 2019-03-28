Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Soruşturma ve Yasal Sürecin...

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Soruşturma ve Yasal Sürecin...

11 dakika önce

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturma ve yasal sürecin şeffaf olmadığını belirterek Suudi Arabistan'ı kınadı.

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Soruşturma ve Yasal Sürecin..., System.String[]
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturma ve yasal sürecin şeffaf olmadığını belirterek Suudi Arabistan'ı kınadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:57 Kaynak: AA

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