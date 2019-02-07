Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Ziyaretine Desteğinden Dolayı...

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Ziyaretine Desteğinden Dolayı...

36 dakika önce

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ziyaretine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Ziyaretine Desteğinden Dolayı..., System.String[]
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ziyaretine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:16 Kaynak: AA

Türkiye, Birleşmiş Milletler, Güncel
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