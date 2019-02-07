BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Ziyaretine Desteğinden Dolayı...
36 dakika önce
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ziyaretine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
BM
Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ziyaretine desteğinden dolayı Türkiye
'ye teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:16 Kaynak: AA
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