Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmekle Suçlanan Kişilerin...

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmekle Suçlanan Kişilerin...

1 saat önce

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmekle suçlanan kişilerin Suudi Arabistan'da "kapalı kapılar ardında yargılanmasının" uluslararası standardlara uymadığını vurguladı.

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmekle Suçlanan Kişilerin..., System.String[]
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmekle suçlanan kişilerin Suudi Arabistan'da "kapalı kapılar ardında yargılanmasının" uluslararası standardlara uymadığını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Cemal Kaşıkçı, Güncel
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