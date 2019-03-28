BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmekle Suçlanan Kişilerin...
1 saat önce
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmekle suçlanan kişilerin Suudi Arabistan'da "kapalı kapılar ardında yargılanmasının" uluslararası standardlara uymadığını vurguladı.
BM
Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'yı öldürmekle suçlanan kişilerin Suudi Arabistan
'da "kapalı kapılar ardında yargılanmasının" uluslararası standardlara uymadığını vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:13 Kaynak: AA
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