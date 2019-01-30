BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Türk Arap Medya Derneği'ne Geldi
9 dakika önce
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Türk Arap Medya Derneği'ne geldiİSTANBUL - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Türk Arap Medya Derneği'ne geldi.
BM
Özel Raportörü Agnes Callamard, Türk Arap Medya Derneği'ne geldi
İSTANBUL - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye
'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Türk Arap Medya Derneği'ne geldi. BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı
ile görüşecek.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler
Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet Türk Arap Medya derneğine geldi. Callamard ve beraberindeki heyeti dernek çalışanları kapıda karşıladı.
BM Özel Raportörü Callamard, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile görüşecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:39 Kaynak: İHA
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