Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile Görüştü

BM Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile Görüştü

1 saat önce

BM Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü.

BM Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:00 Kaynak: İHA

Yasin Aktay, Birleşmiş Milletler, Politika
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