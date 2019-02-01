BM Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile Görüştü
1 saat önce
BM Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü.
BM
Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay
ile görüştü
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:00 Kaynak: İHA
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