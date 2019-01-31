Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü Callamard'dan Kaşıkçı Soruşturmasıyla İlgili Açıklama

BM Özel Raportörü Callamard'dan Kaşıkçı Soruşturmasıyla İlgili Açıklama

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "Yetkililerin taahhütlere uyacağına ve polis soruşturmasıyla ilgili bazı bilgileri elde etmek için hala ümitliyiz.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "Yetkililerin taahhütlere uyacağına ve polis soruşturmasıyla ilgili bazı bilgileri elde etmek için hala ümitliyiz. Şimdiye kadar soruşturmanın yürütülmesinden oldukça memnunuz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:14 Kaynak: AA

Polis, Birleşmiş Milletler, Güncel
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