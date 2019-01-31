BM Özel Raportörü Callamard'dan Kaşıkçı Soruşturmasıyla İlgili Açıklama
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "Yetkililerin taahhütlere uyacağına ve polis soruşturmasıyla ilgili bazı bilgileri elde etmek için hala ümitliyiz.
Birleşmiş Milletler
(BM
) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "Yetkililerin taahhütlere uyacağına ve polis soruşturmasıyla ilgili bazı bilgileri elde etmek için hala ümitliyiz. Şimdiye kadar soruşturmanın yürütülmesinden oldukça memnunuz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:14 Kaynak: AA
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