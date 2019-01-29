Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul Adliyesi'nden Ayrıldı (1)- İstanbul

BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul Adliyesi'nden Ayrıldı (1)- İstanbul

1 saat önce

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın görüşmesi sona erdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın görüşmesi sona erdi.

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği konsolosluk binasında öldürülmesine yönelik uluslararası soruşturma çerçevesinde Türkiye'de bulunan Callamard ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslar gerçekleştiriyor.

Heyet, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Başsavcı İrfan Fidan'la görüştü.

Daha sonra adliyeden ayrılan Callamard ve beraberindeki heyetin Fidan'la görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:02 Kaynak: AA

Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Birleşmiş Milletler, Güncel
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