Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul Adliyesinden Ayrıldı

BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul Adliyesinden Ayrıldı

51 dakika önce

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın görüşmesi sona erdi.

BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul Adliyesinden Ayrıldı, System.String[]
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın görüşmesi sona erdi.

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği konsolosluk binasında öldürülmesine yönelik uluslararası soruşturma çerçevesinde Türkiye'de bulunan Callamard ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslar gerçekleştiriyor.

Heyet, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelerek Başsavcı İrfan Fidan'la görüştü.

Daha sonra adliyeden ayrılan Callamard ve beraberindeki heyetin Fidan'la görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

Bu arada, heyetteki bir kişinin elinde bulunan metal renkli bavul dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:52 Kaynak: AA

Cemal Kaşıkçı, Birleşmiş Milletler, İstanbul, Güncel
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