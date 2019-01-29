BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul Adliyesinden Ayrıldı
51 dakika önce
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın görüşmesi sona erdi.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye
'de bulunan Birleşmiş Milletler
(BM
) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın görüşmesi sona erdi. Washington Post
gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği konsolosluk binasında öldürülmesine yönelik uluslararası soruşturma çerçevesinde Türkiye'de bulunan Callamard ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslar gerçekleştiriyor.
Heyet, bu kapsamda Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayına gelerek Başsavcı İrfan Fidan'la görüştü.
Daha sonra adliyeden ayrılan Callamard ve beraberindeki heyetin Fidan'la görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.
Bu arada, heyetteki bir kişinin elinde bulunan metal renkli bavul dikkati çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:52 Kaynak: AA
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