Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile Görüşecek

BM Özel Raportörü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile Görüşecek

6 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşecek.

BM Özel Raportörü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile Görüşecek, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşecek.

Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard Türkiye'deki çalışmalarına başlıyor.

Callamard'ın yürüteceği çalışmalar kapsamında yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşeceği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

İstanbul, Birleşmiş Milletler, Güncel
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