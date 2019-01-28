BM Özel Raportörü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile Görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşecek.



Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard Türkiye'deki çalışmalarına başlıyor.



Callamard'ın yürüteceği çalışmalar kapsamında yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşeceği öğrenildi. - İSTANBUL

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