BM Özel Raportörü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile Görüşecek
1 saat önce
BM Özel Raportörü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşecek Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Callamard, yarın Başsavcı İrfan Fidan ile bir araya gelecekİSTANBUL - Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yarın İstanbul...
BM
Özel Raportörü, İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşecek Cemal Kaşıkçı
soruşturması için Türkiye
'ye gelen Callamard, yarın Başsavcı İrfan Fidan ile bir araya gelecek
İSTANBUL - Birleşmiş Milletler
Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşecek.
Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard Türkiye'deki çalışmalarına başlıyor.
Callamard'ın yürüteceği çalışmalar kapsamında yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşeceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:20 Kaynak: İHA
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