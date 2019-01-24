Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye geliyor

BM Özel Raportörü Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye geliyor

38 dakika önce

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için 28 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.

BM Özel Raportörü Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye geliyor, System.String[]
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için 28 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:28 

Cemal Kaşıkçı, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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