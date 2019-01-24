BM Özel Raportörü Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye geliyor
38 dakika önce
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için 28 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.
BM
Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, Cemal Kaşıkçı
cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için 28 Ocak'ta Türkiye
'ye gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:28
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