BM Özel Raportörü: "Kaşıkçı'nın Öldürülmesi Uluslararası Hukukun ve Uluslararası İlişkilerin...
26 dakika önce
BM Özel Raportörü: "Kaşıkçı'nın öldürülmesi uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin ihlalidir.
BM
Özel Raportörü: "Kaşıkçı'nın öldürülmesi uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin ihlalidir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:15 Kaynak: AA
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