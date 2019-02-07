Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü: "Kaşıkçı'nın Öldürülmesi Uluslararası Hukukun ve Uluslararası İlişkilerin...

BM Özel Raportörü: "Kaşıkçı'nın Öldürülmesi Uluslararası Hukukun ve Uluslararası İlişkilerin...

26 dakika önce

BM Özel Raportörü: "Kaşıkçı'nın öldürülmesi uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin ihlalidir.

BM Özel Raportörü:
BM Özel Raportörü: "Kaşıkçı'nın öldürülmesi uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin ihlalidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:15 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Güncel
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