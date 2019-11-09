BM Özel Raportörü: "Mursi'nin ölümü devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir"
7 saat önce
BM Özel Raportörü Callamard ve BM Keyfi Gözaltı Üzerine Çalışma Grubu:
"Mursi'nin bu çileli şartlara maruz kaldıktan sonraki ölümü, devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir"
Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Mısır'daki cezaevi koşullarının demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin doğrudan ölümüne yol açmış olabileceğini vurgulayarak, "Mursi'nin bu çileli şartlara maruz kaldıktan sonraki ölümü, devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir." ifadesini kullandı.
Mursi'nin 17 Haziran'da mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinden aylar sonra, BM'den Mısır yönetimine yönelik sert tepki geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:14
Hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden yürek burkan paylaşım Boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü