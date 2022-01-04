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BM Özel Raportörü'nden Hollanda polisinin göstericilere şiddet kullanmasına tepki - Son Dakika

BM Özel Raportörü'nden Hollanda polisinin göstericilere şiddet kullanmasına tepki

04.01.2022 16:24
BM Özel Raportörü'nden Hollanda polisinin göstericilere şiddet kullanmasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer, Hollanda'da polisin, Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı düzenlenen protestolarda şiddet kullanmasına tepki göstererek, "Bu vahşet burada ve şimdi durmalıdır.

Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer, Hollanda'da polisin, Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı düzenlenen protestolarda şiddet kullanmasına tepki göstererek, "Bu vahşet burada ve şimdi durmalıdır." ifadesini kullandı.

Özel Raportör Melzer, Twitter'da Hollanda Dışişleri Bakanlığı hesabını da ekleyerek paylaşımlarda bulundu.

Hollanda polisinin göstericilere karşı şiddet içeren videolarını alıntılayan Melzer, ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinden bu yana "en iğrenç" polis şiddetlerinden birine tanıklık ettiğini vurguladı.

Melzer, "Bu memurlar ve amirleri işkence suçundan yargılanmalıdır. Bu vahşet burada ve şimdi durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Hollanda hükümetine, meydana gelen polis şiddeti nedeniyle protesto notası da gönderileceğine dikkati çeken Melzer, bu yıl Hollanda, Fransa ve Polonya'ya yapacağı ziyaretlerde polis şiddetine odaklanacağını bildirdi.

Melzer, ziyaretleri öncesi, polis şiddetinden mağdur olanları, görgü tanıklarını ve sivil toplum kuruluşlarını Hollanda'daki polisin tutumu da dahil olmak üzere kendisine kanıtlar sunmaya davet etti.

Polis şiddeti görüntülere yansıdı

Hollanda'da 2 Ocak'ta yüzlerce kişi, Amsterdam Belediyesinin yasaklamasına rağmen, hükümetin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı protesto düzenlemişti.

Melzer'in alıntı yaptığı videoda, Hollanda polisinin yerde yatan bir göstericinin üzerine köpek saldığı ve copla şiddet uyguladığı görülüyor.

Polis köpeğinin kolunu kaptığı ve uzun süre bırakmadığı göstericinin yerlerde sürüklenmesi sosyal medyada yoğun tepkilere neden olmuştu.

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Birleşmiş Milletler, George Floyd, Hollanda, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BM Özel Raportörü'nden Hollanda polisinin göstericilere şiddet kullanmasına tepki - Son Dakika
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