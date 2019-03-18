Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü'nden İsrail'e Tepki

BM Özel Raportörü'nden İsrail'e Tepki

42 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, işgal altındaki Filistin topraklarında doğal kaynakları İsrail'in kendi çıkarı için kullanmasına tepki gösterdi.

BM Özel Raportörü'nden İsrail'e Tepki, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, işgal altındaki Filistin topraklarında doğal kaynakları İsrail'in kendi çıkarı için kullanmasına tepki gösterdi.

Özel Raportör Lynk, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda yaptığı konuşmada, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan yaklaşık 5 milyon kişinin temiz su kaynaklarına erişiminin İsrail tarafından engellendiğini vurguladı.

İsrail'in, Filistin halkının doğal kaynaklarını kendi çıkarı için kullandığını belirten Lynk, "İsrail'in Filistinlerin doğal kaynaklarını gasbetme ve çevreyi göz ardı etme politikası, Filistinlileri çok önemli varlıklarından yoksun bıraktı." ifadesini kullandı.

Lynk, Gazze'deki doğal içme suyu kaynaklarının tahrip edilmesi ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin su kaynaklarına erişememesiyle suyun, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından gerçekleştirilen sistematik insan hakları ihlallerinin güçlü bir sembolü haline geldiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Filistin, Birleşmiş Milletler, İsrail, Güncel
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