BM Özel Raportörü'nden "Kovid-19 salgını, 250 milyon insanı açlık sınırına itti" uyarısı - Son Dakika

BM Özel Raportörü'nden "Kovid-19 salgını, 250 milyon insanı açlık sınırına itti" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Aşırı Yoksullukla Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Olivier de Schutter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, dünya genelinde 250 milyon kişiyi açlık sınırına ittiği, 2030'a kadar yoksulluğun sona erdirilmesi planının da zora girdiği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Aşırı Yoksullukla Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Olivier de Schutter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, dünya genelinde 250 milyon kişiyi açlık sınırına ittiği, 2030'a kadar yoksulluğun sona erdirilmesi planının da zora girdiği uyarısında bulundu.

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Schutter, kendisinden önce görevde bulunan Özel Raportör Philip Alston'un küresel yoksulluğa ilişkin hazırladığı raporu, BM İnsan Hakları Konseyine sundu.

Yoksullukla etkili şekilde başa çıkabilmek için büyümenin tek başına yeterli olmayacağına işaret eden Schutter, yoksulluğa karşı mücadelede, servetin çok daha güçlü şekilde yeniden dağıtılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

"Faydalardan büyük ölçüde en zenginler istifade etti"

Schutter, Kovid-19 salgınının 250 milyondan fazla insanı açlığın eşiğine ittiği, salgının 176 milyon kişiyi daha aşırı yoksulluğa iteceği, kadınlar, göçmen işçiler ve mülteciler de dahil olmak üzere düşük gelirlilerin "uzun süre ihmal edilmesine" neden olacağı uyarısında bulundu.

Uluslararası toplumun yoksullukla mücadelede "sicilinin bozuk" olduğunu belirten Schutter,, "Küresel ekonomi, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ikiye katlandı ancak dünyanın yarısı günde 5,50 doların altında gelirle yaşıyor. Çünkü öncelikle büyümenin getirdiği faydalardan büyük ölçüde en zenginler istifade etti." ifadelerini kullandı.

Schutter, Kovid-19 salgınının BM'nin 2030'a kadar yoksulluğu sona erdirme planına da darbe vurduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Philip Alston, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Özel Raportörü'nden 'Kovid-19 salgını, 250 milyon insanı açlık sınırına itti' uyarısı - Son Dakika
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