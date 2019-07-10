Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü'nden uluslararası topluma 'Kaşıkçı' çağrısı
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BM Özel Raportörü'nden uluslararası topluma 'Kaşıkçı' çağrısı

14 dakika önce

BM Özel Raportörü Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Sessizlik, eylemsizlik ya da suç ortaklığı, sadece daha fazla adaletsizlik ve küresel istikrarsızlığa yol açar. Şimdi harekete geçme zamanı." çağrısında bulundu.

BM Özel Raportörü'nden uluslararası topluma 'Kaşıkçı' çağrısı, System.String[]
Birleşmiş Milletler, Ekonomi
BM Özel Raportörü Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Sessizlik, eylemsizlik ya da suç ortaklığı, sadece daha fazla adaletsizlik ve küresel istikrarsızlığa yol açar. Şimdi harekete geçme zamanı." çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:02 
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