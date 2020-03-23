BM Özel Raportörü'nden Yunanistan'a "sığınmacılara yönelik şiddete son ver" çağrısı - Son Dakika
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BM Özel Raportörü'nden Yunanistan'a "sığınmacılara yönelik şiddete son ver" çağrısı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, Türkiye-Yunanistan sınırındaki "göçmenler ve sığınmacılara" yönelik şiddetin sona erdirilmesi için Yunan hükümetine çağrıda bulundu.

BM Özel Raportörü'nden Yunanistan'a

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, Türkiye- Yunanistan sınırındaki "göçmenler ve sığınmacılara" yönelik şiddetin sona erdirilmesi için Yunan hükümetine çağrıda bulundu.

Özel Raportör Morales, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacılara yönelik hak ihlalleri durdurulmalı. Sığınmacıların ve göçmenlerin sınırdan geri itildiğine dair gelen haberlerden endişeliyim." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesinin "toplu sınır dışı yasağı" ve "geri göndermeme ilkesinin" ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Morales, Yunan güvenlik görevlileri ve kimliği belirsiz silahlı kişilerce sığınmacılara yönelik saldırı ve şiddet haberlerinin "alarm verici" olduğunun altını çizdi.

Morales, sınırı geçmeyi başaran sığınmacıların Yunan sınır muhafızları tarafından ele geçirildiği, gözaltına alındığı, soyulduğu, eşyalarına el konulduğu ve Türkiye'ye geri gönderildiğine yönelik haberlere dikkati çekti, Yunan tarafının aşırı güç kullanmasının sığınmacıların ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirmesine de tepki gösteren Morales, "Yunanistan, uluslararası insan hakları hukukunda yasal dayanağı bulunmayan sığınma başvurusunun askıya alınmasına ilişkin kararını derhal iptal etmelidir. Yunanistan, Türkiye-Yunanistan sınırındaki göçmen ve sığınmacılara yönelik şiddeti sona erdirmek ve korunmalarını artırmak için derhal harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

Özel Raportör, Türkiye-Yunanistan sınırındaki göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin durumuna ilişkin endişelerini bildirmek üzere Yunanistan hükümeti ile temasa geçtiğini, Avrupa Birliği ve Türkiye'deki ilgili kurumları da bilgilendirdiğini kaydetti.

Yunanistan uluslararası hukuku ihlal ediyor

Uluslararası hukuk ile mültecilere dair uluslararası sözleşme ve mutabakatlara göre, kendilerini güvende hissetmeyen, savaş ve benzeri korkular nedeniyle ülkelerini terk eden her insan başka bir ülkeye sığınma hakkına sahip bulunuyor.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 14. maddesinde de "Herkes zulüm karşısında başka ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve sığınma hakkından yararlanma hakkına sahiptir." ibaresi yer alıyor.

AB'nin göç politikasını şekillendiren ve hala üzerinde çalıştığı "Ortak Avrupa İltica Sistemi"ne göre ise "kendi vatanında ciddi zulüm ve zarar tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için kaçan ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere" iltica verilmesi gerekiyor.

Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:52 Kaynak: AA

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