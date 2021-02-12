BM Özel Raportöründen "Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağı kararı alınsın" çağrısı - Son Dakika

BM Özel Raportöründen "Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağı kararı alınsın" çağrısı

12.02.2021 18:51
BM Özel Raportöründen

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, askeri darbeyle seçilmiş hükümetin devrildiği Myanmar'a karşı "silah ambargosu ve seyahat yasağı" gibi çeşitli yaptırımları değerlendirmesi için BM Güvenlik Konseyine (BMGK) çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, askeri darbeyle seçilmiş hükümetin devrildiği Myanmar'a karşı "silah ambargosu ve seyahat yasağı" gibi çeşitli yaptırımları değerlendirmesi için BM Güvenlik Konseyine (BMGK) çağrıda bulundu.

Özel Raportör Andrews, Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi'nin "Myanmar'daki krizin insan haklarıyla ilgili sonuçları" başlığıyla düzenlediği "özel oturum"da konuştu.

Andrews, Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan protestolara değinerek, "Myanmar güvenlik güçlerinin protestoculara karşı hakiki mühimmat ve ölümcül güç kullandığına dair artan raporlar ve bunların fotoğraflı kanıtları var. Bu şiddet uluslararası hukukun ihlalidir." dedi.

BMGK'yi, daha önce ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili farklı ülkelere karşı kullandığı tüm seçenekleri Myanmar için de gözden geçirmeye davet eden Andrews, "Benzer durumlarla ilgili Güvenlik Konseyi kararları, yaptırımları, silah ambargolarını ve seyahat yasaklarını zorunlu kıldı ve Uluslararası Ceza Mahkemesine adli işlem çağrısında bulundu. Bu seçeneklerin tümü masada olmalıdır." ifadelerini kullandı.

AB'den Myanmar halkına "yalnız değilsiniz" mesajı

Özel oturumda konuşan BM Cenevre Ofisi Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Walter Stevens da "Bugün Myanmar halkına güçlü bir sinyal gönderiyoruz; yalnız değilsiniz ve insan haklarınızın korunması bizim için önemlidir." diye konuştu.

İnsan Hakları Konseyi'nin toplanmasına AB'nin öncülük ettiğini belirten Stevens, Myanmar'daki düşünce, ifade, din veya inanç özgürlüğü ve barışçıl gösteriler gibi temel insan hakları konusunda sessiz kalmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

Stevens, orduya, "olağanüstü halin derhal sona erdirilmesi, demokratik olarak seçilmiş hükümetin göreve başlaması, haksız yere tutuklananların serbest bırakılması ve insan hakları ile hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

47 üyeli konseyde konuşan Myanmar'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Temsilcisi Büyükelçi U Myint Thu ise ülkedeki darbeyi savundu.

Thu, "Seçim sonrası düzensizlikler ve ülkede devam eden karmaşık durum ışığında, Tatmadaw (ordu), devletin anayasası uyarınca devlet sorumluluklarını üstlenmek zorunda kaldı." dedi.

ABD'den "hedefli yaptırım" çağrısı

Portekiz'i temsil eden Büyükelçi Rui Macieira da askeri darbeyle ülkenin son 10 yılda demokrasiye geçiş sürecindeki kazançlarının riske edildiğini söyledi.

ABD adına konuşan diplomat Mark Cassayre da Myanmar'daki darbeyi kınadıklarını belirterek, bu ülkeye karşı "hedefli yaptırımlar" alınması çağrısında bulundu.

47 ülkenin destek verdiği, Myanmar'daki olaylara ilişkin "özel oturum" talebi, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden gelmişti.

Konseyde gözlemci sıfatıyla yer alan Türkiye de oturuma destek veren ülkeler arasında yer almıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nde şimdiye kadar 28 özel oturum yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Myanmar, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Özel Raportöründen 'Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağı kararı alınsın' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray Yönetimi, Fatih Terim takımda kalmasını istediği Belhanda'ya 2 yıllık sözleşme önerdi 13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis Son dakika: Korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci kurtarıldı Giresun'da derede cesedi bulunan İkra Nur Tirsi soruşturmasında 7 kişi gözaltına alındı Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi 'Vampir Sibel' kendini bu sözlerle savundu: Kendi istekleri doğrultusunda para veriyordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri! 3 konu başlığı saydı: Arzu ettiğimizi yapamadık
Deniz Seki fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarttı Deniz Seki fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarttı         
18:00
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi         
17:19
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Sevgililer günü unutulmadı İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Sevgililer günü unutulmadı         
17:07
Fenomen dansçıya Fenomen dansçıya "bakmama" olayını sordular, Bülent Serttaş'ı yıllar önceki kareyle vurdu         
16:37
Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi         
16:13
Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi         
16:00
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Domuz bağıyla bağlanarak öldürülen yaşlı kadının yakınları, katillerin içinde olduğu araca saldırdı Domuz bağıyla bağlanarak öldürülen yaşlı kadının yakınları, katillerin içinde olduğu araca saldırdı         
15:34
Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü         
15:08
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü         
13:43
Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu         
12:05
NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı         
11:38
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek         
08:59
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 19:10:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM Özel Raportöründen "Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağı kararı alınsın" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei