BM özel raportöründen

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'deki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmalara ait veri tabanının açıklanmasını alkışladığını bildirdi.

Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren firmaların listesini yayımlamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Açıklanan BM raporunu, "hesap verebilirliğe ve cezasızlığın sonlanmasına yönelik önemli bir ilk adım olarak" olarak niteleyen Lynk, uluslararası suç işleyen ve ihlallerde bulunan İsraillilerin yargılanacağına olan inancını dile getirdi.

Lynk, işgal altındaki Filistin toplarındaki 249 Yahudi yerleşim biriminin uluslararası toplum tarafından "uluslararası hukukun çirkin bir ihlali" olduğunun defalarca tekrarlandığını anımsatarak bu yerleşim birimlerinin Filistin halkının karşılaştığı en önemli insan haklarının başlıca kaynağı olduğunun altını çizdi.

Binlerce Filistinlinin evinin harap edildiğini, yüz binlerce Filistinlinin yerinden edildiğini, doğal kaynaklara el konulduğunu, hareket özgürlüğünün kısıtlandığını ve Filistin ekonomisine darbe indirildiğini anlatan Lynk, "Veri tabanının yayımlanması, kendi başına, yasa dışı yerleşimlere bir son vermeyecek ve insan hakları üzerinde ciddi etkilerini göstermeyecek olsa da işgalci bir gücün sürekli meydan okumasının cevapsız kalmayacağına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Toprakları olan gerçek bir devletten mahrum bıraktı"

Lynk, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin Filistin halkını "toprakları olan gerçek bir devletten ve sürdürülebilir bir ekonomiden" mahrum bıraktığının altını çizerek BM'nin açıkladığı listeyi alkışladığını belirtti.

"Bu Yahudi yerleşim birimleri pek çok İsrail ve yabancı şirketin (bölgedeki) ekonomik faaliyetleriyle destekleniyor." ifadesini kullanan Lynk, bu firmaların yatırımları olmadan yasa dışı yerleşim birimlerinde imalathaneler, fabrikalar, bankacılık işlemleri, finansal ve diğer ekonomik faaliyetlerinin sürdürülebilir olmayacağına vurgu yaptı.

Listede dünyaca ünlü şirketler dikkat çekmişti

BM 12 Şubat'ta, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve diğer uluslararası firmaların listesini yayımlamıştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yeni raporunda, bölgedeki 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelere ait toplam 112 firmanın tam listesi yer almıştı.

Uluslararası şirketler arasında listede, ABD'den dünyaca ünlü "Airbnb Inc", "Expedia Group Inc", "Motorola Solutions Inc", "TripAdvisor Inc", "General Mills Inc" ve "Booking Holdings Inc" de yer almıştı.