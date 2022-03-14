BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
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BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi temsilcileriyle görüştü

14.03.2022 18:25
BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi temsilcileriyle görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'de Yemenli taraflarla istişareler kapsamında Güney Geçiş Konseyi (GGK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'de Yemenli taraflarla istişareler kapsamında Güney Geçiş Konseyi (GGK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre BM Temsilcisi, Ürdün'ün başkenti Amman'da Yemenli taraflarla görüşmelerine ikinci haftasında devam etti.

BM yetkilisinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK temsilcisi ile ülkedeki krize sürdürülebilir barış yollarını görüştüğü aktarıldı.

Grundberg'in yaptığı görüşmelerin, Yemen'deki çatışmalara kalıcı çözüm bulunması amacıyla kısa ve uzun vadeli öncelikleri belirleyecek çok yönlü bir eylem planını içerdiği ifade edildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 7 Mart'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da Yemenli çeşitli taraflarla görüşmelere başlamış, görüşmelerin ilk haftası tamamlanmıştı.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün'de ve Yemen'de siyasi partilerin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenli ile görüşmeler yapılacağı ifade edilmişti.

İstişarelerin ilk haftasında gündeme getirilen temel konular arasında insani durum, siviller için zor yaşam koşulları ve sorunlu ekonomiyi iyileştirme ihtiyacı dahil tüm Yemenlilerin karşılaştığı ortak acıların ve zorlukların ortadan kaldırılmasının yer aldığı aktarılmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

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