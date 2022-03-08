BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen Islah Partisi yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
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BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen Islah Partisi yetkilileriyle görüştü

08.03.2022 22:18
BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen Islah Partisi yetkilileriyle görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'in İslami eğilimli en büyük siyasi oluşumu durumundaki Islah Partisi temsilcileriyle görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'in İslami eğilimli en büyük siyasi oluşumu durumundaki Islah Partisi temsilcileriyle görüştü.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre BM Özel Temsilcisi, Ürdün'ün başkenti Amman'da Islah Partisi Yüksek Komitesi Üyesi Abdurrezzak el-Hicri, milletvekili Ali Aşşal ve parti yöneticilerinden Esma el-Karaşi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yemenli siyasilerle "güvenlik, siyaset ve ekonomi" konularının ele alındığı aktarıldı.

Grundberg'in ofisinden dün yapılan açıklamada, gelecek haftalarda Ürdün'de ve Yemen'de siyasi partilerin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenli ile görüşmeler yapılacağı ifade edilmişti.

Genel Halk Kongresi Partisi, Islah Partisi ve Yemen Sosyalist Partisi yetkileriyle görüşüleceği, daha sonrasında bu görüşmelerin Yemen hükümeti ve Husiler ile bölgesel ve uluslararası aktörlerle devam edeceği kaydedilmişti.

ABD Yemen Büyükelçiliği de uluslararası toplumun Yemen'de barışı desteklemeye bağlı olduğunu ve BM Temsilcisi Grundberg'in çabalarına tam destek verildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

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