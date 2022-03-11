BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen kriziyle ilgili Ürdün'deki istişarelerin ilk haftasını tamamladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'deki Yemenli taraflarla istişarelerin ilk haftasını tamamladığını duyurdu.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Özel Temsilcisi Grundberg, Ürdün'ün başkenti Amman'da çeşitli Yemenli taraflarla ikili istişarelerin ilk haftasını dün tamamladı.

Genel Halk Kongresi'nden liderlerin yanı sıra Yemen Reform Cemaati, Yemen Sosyalist Partisi ve Nasırcı İttihatçı Halk Örgütü'nden heyetlerle bir araya gelen Grundberg, çatışmanın sürdürülebilir siyasi çözümüne yönelik yol çizmeyi amaçlayan çok yönlü bir süreç de dahil olmak üzere bir eylem çerçevesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Grundberg, istişarelerin amacının siyasi, güvenlik ve ekonomik yollar için acil ve uzun vadeli öncelikler hakkında dürüst ve samimi bir şekilde fikir, görüş ve önerileri toplamak olduğunu belirtti.

BM Özel Temsilcisi Grundberg, çerçevenin farklı seslerle istişare etmiş olması için birden fazla Yemenli grupla istişarelerde bulunmanın önemini vurguladı.

Katılımcılar, ateşkese ihtiyaç olduğunun, hızlı bir şekilde müzakerelere geri dönmenin zorunluluğunun ve barış sürecini yeniden başlatmanın gerekliliğinin altını çizdi.

İstişarelerin ilk haftasında gündeme getirilen temel konular arasında insani durum, siviller için zor yaşam koşulları ve sorunlu ekonomiyi iyileştirme ihtiyacı dahil tüm Yemenlilerin karşılaştığı ortak acıların ve zorlukların ortadan kaldırılmasının yer aldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre Grundberg, gelecek haftalarda Yemenli partiler ve diğer taraflarla planladığı ikili istişarelere devam edecek.

Görüşmeler gelecek hafta devam edecek

Grundberg, gelecek hafta Amman'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi, Kapsayıcı Hadramevt Konferansı ve Genel Halk Kongresi yetkililerinin yanı sıra güvenlik ve ekonomi temsilcileri, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 9 Mart'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da Yemen Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Abdurrahman es-Sekkaf da dahil olmak üzere partinin 4 temsilcisiyle, 8 Mart'ta da Yemen'in İslami eğilimli en büyük siyasi oluşumu durumundaki Islah Partisi temsilcileriyle görüşmüştü.

Grundberg'in ofisinden 7 Mart'ta yapılan açıklamada, gelecek haftalarda Ürdün'de ve Yemen'de siyasi partilerin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenli ile görüşmeler yapılacağı ifade edilmişti.

Genel Halk Kongresi Partisi, Islah Partisi ve Yemen Sosyalist Partisi yetkilileriyle görüşüleceği, daha sonrasında bu görüşmelerin Yemen hükümeti ve Husiler ile bölgesel ve uluslararası aktörlerle devam edeceği kaydedilmişti.

ABD Yemen Büyükelçiliği de uluslararası toplumun Yemen'de barışı desteklemeye bağlı olduğunu ve BM Temsilcisi Grundberg'in çabalarına tam destek verildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.