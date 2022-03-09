BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen Sosyalist Partisi yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
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BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen Sosyalist Partisi yetkilileriyle görüştü

09.03.2022 19:01
BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen Sosyalist Partisi yetkilileriyle görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen Sosyalist Partisi temsilcileriyle ülkedeki çatışmaya kapsamlı bir çözüm bulmanın yollarını ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen Sosyalist Partisi temsilcileriyle ülkedeki çatışmaya kapsamlı bir çözüm bulmanın yollarını ele aldı.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM Özel Temsilcisi Grundberg'in, Ürdün'ün başkenti Amman'da Yemen Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Abdurrahman es-Sekkaf da dahil olmak üzere partinin 4 temsilcisiyle bir araya geldiği belirtildi.

Grundberg'in parti temsilcileriyle görüşmesinde Yemen'deki çatışmaya kapsamlı bir çözüm bulmanın yollarının ele alındığı kaydedilen açıklamada, görüşmenin çözüm getirecek bir çerçeveyi formüle etmeyi amaçlayan ikili istişarelerin bir parçası olduğu aktarıldı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, dün de Yemen'in İslami eğilimli en büyük siyasi oluşumu durumundaki Islah Partisi temsilcileriyle görüşmüştü.

Grundberg'in ofisinden 7 Mart'ta yapılan açıklamada, gelecek haftalarda Ürdün'de ve Yemen'de siyasi partilerin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenli ile görüşmeler yapılacağı ifade edilmişti.

Genel Halk Kongresi Partisi, Islah Partisi ve Yemen Sosyalist Partisi yetkilileriyle görüşüleceği, daha sonrasında bu görüşmelerin Yemen hükümeti ve Husiler ile bölgesel ve uluslararası aktörlerle devam edeceği kaydedilmişti.

ABD Yemen Büyükelçiliği de uluslararası toplumun Yemen'de barışı desteklemeye bağlı olduğunu ve BM Temsilcisi Grundberg'in çabalarına tam destek verildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen Sosyalist Partisi yetkilileriyle görüştü - Son Dakika


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