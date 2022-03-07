BM Özel Temsilcisi Grundberg Yemenli taraflarla görüşmelere başladı - Son Dakika
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BM Özel Temsilcisi Grundberg Yemenli taraflarla görüşmelere başladı

07.03.2022 19:00
BM Özel Temsilcisi Grundberg Yemenli taraflarla görüşmelere başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Ürdün'de Yemenli taraflarla görüşmelere başladığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Ürdün'de Yemenli taraflarla görüşmelere başladığı bildirildi.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre BM Özel Temsilcisi, Ürdün'ün başkenti Amman'a geldi.

Özel Temsilci Grundberg burada ikili görüşmelerine Genel Halk Kongresi Partisi, Islah Partisi, Yemen Sosyalist Partisi heyetleriyle başladı.

Açıklamada, gelecek haftalarda Ürdün'de ve Yemen'de siyasi partilerin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenli ile görüşmeler yapılacağı ifade edildi.

Grundberg'in daha sonra görüşmelerine Yemen hükümeti ve Husiler ile bölgesel ve uluslararası aktörlerle devam edeceği kaydedildi.

Bunların yanı sıra Yemenlilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için gençler dahil toplumdaki geniş kitlelerle iletişim için çaba sarf edileceği belirtildi.

Tüm bu görüşmelerde ülkedeki krize çözüm bulmak için siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında acil ve uzun vadeli önceliklerin belirlenmesine odaklanılacağı ifade edildi.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Birleşmiş Milletler, Islah Partisi, Ürdün, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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