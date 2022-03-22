BM Özel Temsilcisi, Libya Devlet Yüksek Konseyi komisyonuyla istişarelere başladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya Devlet Yüksek Konseyi tarafından oluşturulan komisyon üyeleri ile Tunus'ta bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamaya göre Williams, Tunus'taki istişarelerin çok önemli olduğunu ve tarafların bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Williams, Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından oluşturulacak komisyonu da yakın zamanda Tunus'taki istişarelere beklediklerini ifade etti.

Temsilciler Meclisinin oluşturacağı komisyonun da katılması halinde anayasal temelde ortak bir komisyon kurulması için istişarelere başlanacağını vurgulayan Williams, şunları kaydetti:

"Libya başka bir kritik dönüm noktasında, oy kullanmayı bekleyen 2,8 milyon Libyalının iradesine saygı duymamız hepimiz için önemlidir. Ülkedeki bütün taraflara sürekli seçimlerin yapılması çağrısında bulundum."

Williams ayrıca Tunus'taki istişarelere katılan komisyonların hangi konularda uzlaşabileceklerini bularak daha önemli meselelere odaklanabileceklerini ifade etti.