BM Özel Temsilcisi Pedersen: İdlib'de sihirli bir çözüm yok ama uzlaşı sağlanabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM Özel Temsilcisi Pedersen: İdlib'de sihirli bir çözüm yok ama uzlaşı sağlanabilir - Son Dakika Dünya

BM Özel Temsilcisi Pedersen: İdlib'de sihirli bir çözüm yok ama uzlaşı sağlanabilir

55 dakika önce

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere toplandı. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ''İdlib için sihirli bir çözüm varmış gibi davranamam ama uluslararası iş birliği ve ciddi bir girişimle çözüm bulunabileceğine inanıyorum.'' dedi

BM Özel Temsilcisi Pedersen: İdlib'de sihirli bir çözüm yok ama uzlaşı sağlanabilir, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "İdlib için sihirli bir çözüm varmış gibi davranamam ama uluslararası iş birliği ve ciddi bir girişimle çözüm bulunabileceğine inanıyorum." dedi.


BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere toplandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat (2)
Esed rejimine ağır darbe! 3 bölge el değiştirdi Rusya'dan ortak devriye açıklaması: Türkiye olmadan yapıldı Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 02:06:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM Özel Temsilcisi Pedersen: İdlib'de sihirli bir çözüm yok ama uzlaşı sağlanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]