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BM Özel Temsilcisi Pedersen: İdlib'de sihirli bir çözüm yok ama uzlaşı sağlanabilir
55 dakika önce
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere toplandı. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ''İdlib için sihirli bir çözüm varmış gibi davranamam ama uluslararası iş birliği ve ciddi bir girişimle çözüm bulunabileceğine inanıyorum.'' dedi
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "İdlib için sihirli bir çözüm varmış gibi davranamam ama uluslararası iş birliği ve ciddi bir girişimle çözüm bulunabileceğine inanıyorum." dedi.
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:10
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