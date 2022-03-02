BM Özel Temsilcisi, Riyad'da Yemen Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

BM Özel Temsilcisi, Riyad'da Yemen Cumhurbaşkanı ile görüştü

02.03.2022 16:15
BM Özel Temsilcisi, Riyad'da Yemen Cumhurbaşkanı ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile "Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi için çatışmanın tarafları arasında görüşmelerin başlatılması" konusunu görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile "Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi için çatışmanın tarafları arasında görüşmelerin başlatılması" konusunu görüştü.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre BM Temsilcisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ile bir araya geldi.

Görüşmede Grundberg, Hadi'ye Yemen'deki savaşın bitirilmesi amacıyla çatışmanın tarafları arasında görüşmelerin başlatılması için atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Grundberg, "Cumhurbaşkanı Hadi'ye, anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözümünü kolaylaştırma çabalarıma verdiği destek için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 28 Şubat'ta gerçekleştirilen oturumda Yemen'deki İran destekli Husileri ilk kez "terör örgütü" olarak tanımlamış ve örgüte yönelik uluslararası silah ambargosunu da uzatmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

YORUMLAR
500
Yemen'den, 'Husilerin Kızıldeniz'in güvenliğine ve uluslararası seyrüsefere yönelik tehdidini durdurun' çağrısı Yemen'den, 'Husilerin Kızıldeniz'in güvenliğine ve uluslararası seyrüsefere yönelik tehdidini durdurun' çağrısı BM'den Yemen'in Marib ilindeki yerinden edilmiş 2 bin aileye nakdi yardım BM'den Yemen'in Marib ilindeki yerinden edilmiş 2 bin aileye nakdi yardım

Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Özel Temsilcisi, Riyad'da Yemen Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko duyurdu: Ruslar yaklaşıyor, kent savaşına hazırlanıyoruz!
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:06 Yeni rekor kırmak isteyen "Akvaryum Adam" bakın ne yaptı!
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 16:25:22. #1.11#
SON DAKİKA: BM Özel Temsilcisi, Riyad'da Yemen Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement