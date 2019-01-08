Son Dakika Haberleri: BM Özel Temsilcisi Spehar, Kıbrıs'a Geliyor

BM Özel Temsilcisi Spehar, Kıbrıs'a Geliyor

24 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle görüşmek üzere adaya geliyor.

BM Özel Temsilcisi Spehar, Kıbrıs'a Geliyor, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle görüşmek üzere adaya geliyor.

Rum basınının Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique'unun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Spehar cuma sabahı Rum lider Nikos Anastasiadis, öğleden sonra da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelecek. New York'a gitmek üzere cumartesi günü Kıbrıs'tan ayrılacak olan Spehar, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo ve Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları'ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile görüşecek.

Spehar, 22 Ocak'ta yapılacak toplantıda BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirecek. Güvenlik Konseyi ise 30 Ocak'ta Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatıp uzatmamayı görüşmek üzere toplanacak.

Kıbrıs'ta 1964'ten beri görev yapan BM Barış Gücü, en uzun süre süren BM misyonlarından biri kabul ediliyor. Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresi 6 ayda bir uzatılıyor. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Birleşmiş Milletler, Politika
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