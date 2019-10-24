Son Dakika Haberleri: BM Özel Temsilcisi: Suriye'de ateşkesin ardından Anayasa Komisyonu haftaya toplanacak
Son Dakika Dünya BM Özel Temsilcisi: Suriye'de ateşkesin ardından Anayasa Komisyonu haftaya toplanacak

BM Özel Temsilcisi: Suriye'de ateşkesin ardından Anayasa Komisyonu haftaya toplanacak

1 saat önce

BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye’nin kuzeydoğusunda yapılan ateşkesin ardından Anayasa Komisyonu'nun, önümüzdeki hafta Cenevre’de toplanacağını duyurdu

BM Özel Temsilcisi: Suriye'de ateşkesin ardından Anayasa Komisyonu haftaya toplanacak, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılan ateşkesin "genel anlamda" işlediğini ve Anayasa Komisyonu'nun önümüzdeki hafta Cenevre'de toplanacağını duyurdu.


Geir Pedersen, bölgede muhalifleri destekleyen 7 Arap ülkesi ve ABD'nin de yer alacağı Batılı devletlerden temsilcilerin önümüzdeki cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanacağını belirtti.

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Birleşmiş Milletler, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:13 
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