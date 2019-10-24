BM Özel Temsilcisi: Suriye'de ateşkesin ardından Anayasa Komisyonu haftaya toplanacak

Geir Pedersen, bölgede muhalifleri destekleyen 7 Arap ülkesi ve ABD'nin de yer alacağı Batılı devletlerden temsilcilerin önümüzdeki cuma günü İsviçre 'nin Cenevre kentinde toplanacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye 'nin kuzeydoğusunda yapılan ateşkesin "genel anlamda" işlediğini ve Anayasa Komisyonu'nun önümüzdeki hafta Cenevre 'de toplanacağını duyurdu.

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