BM Özel Temsilcisi: Suriye'de ateşkesin ardından Anayasa Komisyonu haftaya toplanacak
1 saat önce
BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye’nin kuzeydoğusunda yapılan ateşkesin ardından Anayasa Komisyonu'nun, önümüzdeki hafta Cenevre’de toplanacağını duyurdu
Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılan ateşkesin "genel anlamda" işlediğini ve Anayasa Komisyonu'nun önümüzdeki hafta Cenevre'de toplanacağını duyurdu.
Geir Pedersen, bölgede muhalifleri destekleyen 7 Arap ülkesi ve ABD'nin de yer alacağı Batılı devletlerden temsilcilerin önümüzdeki cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:13
Rus askeri polisinden Türkiye-Suriye sınırında ikinci devriye! Mesafe 60 kilometreye ulaştı İbrahim Kalın'dan "Suriye rejimi ile bir görüşme olur mu?" sorusuna yanıt: Böyle bir planımız yok Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı: Reforma gidilmesi artık zorunluluktur NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Suriye'de siyasi çözüm vurgusu