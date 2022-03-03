BM Özel Temsilcisi Williams, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

BM Özel Temsilcisi Williams, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti

03.03.2022 13:00
BM Özel Temsilcisi Williams, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, bu ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, bu ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Williams, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin 1 Mart'ta Fethi Başağa kabinesine yönelik güven oylamasının beklenen şeffaflık ve standartta olmadığına dair haberlerden endişe duyduğunu dile getirdi.

Ekim 2020'de Libya genelinde uygulanmaya başlanan ateşkes anlaşmasından bu yana elde edilen birliğin ve istikrarın korunması gerektiğini belirten Williams, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sürecini ve 2,8 milyon Libyalının talebini desteklemek üzere buradayım. Seçimlere dair anayasal bir temelin oluşturabilmek için derhal başlamasını önerdiğim istişareler hakkında Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyine ilgili birer mektup göndereceğim."

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

YORUMLAR
500
BM Genel Sekreteri'nden Libya'da birlik ve istikrarın korunması çağrısı BM Genel Sekreteri'nden Libya'da birlik ve istikrarın korunması çağrısı BM: Yemen'de yerinden edilenler için gereken fonun yüzde 9'u karşılandı BM: Yemen'de yerinden edilenler için gereken fonun yüzde 9'u karşılandı

Birleşmiş Milletler, Tobruk, Libya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Özel Temsilcisi Williams, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Zelenski, Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!
12:29 "Çin olimpiyatlar bitene kadar bekledi dedi, Rusya kendi bildiğini yaptı"
12:25 Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu!: Pantolonun düğmeleri açık kalmış!
12:23 Bakan Soylu'dan ilginç duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var
12:22 Alman turist, lüks otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi
12:17 Beşiktaş taraftarı çok sinirlendi! Sosyal medyada Batshuayi'ye yapılan benzetmeler gündem oldu
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 13:07:26. #1.13#
SON DAKİKA: BM Özel Temsilcisi Williams, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement