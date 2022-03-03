BM Özel Temsilcisi Williams, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, bu ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Williams, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin 1 Mart'ta Fethi Başağa kabinesine yönelik güven oylamasının beklenen şeffaflık ve standartta olmadığına dair haberlerden endişe duyduğunu dile getirdi.

Ekim 2020'de Libya genelinde uygulanmaya başlanan ateşkes anlaşmasından bu yana elde edilen birliğin ve istikrarın korunması gerektiğini belirten Williams, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sürecini ve 2,8 milyon Libyalının talebini desteklemek üzere buradayım. Seçimlere dair anayasal bir temelin oluşturabilmek için derhal başlamasını önerdiğim istişareler hakkında Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyine ilgili birer mektup göndereceğim."

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.