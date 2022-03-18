BM Özel Temsilcisi, Yemen kriziyle ilgili Ürdün'deki istişarelerin ikinci haftasını tamamladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'deki Yemenli taraflarla istişarelerin ikinci haftasını tamamladığını duyurdu.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Özel Temsilcisi Grundberg, Ürdün'ün başkenti Amman'da çeşitli Yemenli taraflarla ikili istişarelerin ikinci haftasını dün tamamladı.

Genel Halk Kongresi'nden liderlerin yanı sıra Güney Geçiş Konseyi (GGK), Kapsayıcı Hadramevt Konferansı ve güvenlik ve askeri uzmanlar ile sivil toplumdan liderlerle bir araya gelen Grundberg, çatışmanın sürdürülebilir siyasi çözümüne yönelik yol çizmeyi amaçlayan çok yönlü bir süreç de dahil olmak üzere bir eylem çerçevesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde ayrıca Grundberg, ateşkese varmak için gerilimi düşürme, sivillere koruma sağlama, yardımların gelişini ve sivillerin hareketini iyileştirmenin gerekliliğinin önemli bir adım olduğunun vurgulandığını söyledi.

Grundberg, istişarelerin amacının siyasi, güvenlik ve ekonomik yollar için acil ve uzun vadeli öncelikler hakkında dürüst ve samimi bir şekilde fikir, görüş ve önerileri toplamak olduğunu belirtti.

İstişarelerin ikinci haftasında da gündeme getirilen temel konular arasında insani durum, siviller için zor yaşam koşulları ve sorunlu ekonomiyi iyileştirme ihtiyacı dahil tüm Yemenlilerin karşılaştığı ortak acıların ve zorlukların ortadan kaldırılmasının yer aldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre Grundberg, gelecek haftalarda Yemenli partiler ve diğer taraflarla planladığı ikili istişarelere devam edecek.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 7 Mart'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da bir dizi istişarelere başladığını duyurmuştu.

Grundberg'in ofisinden 7 Mart'ta yapılan açıklamada, gelecek haftalarda Ürdün'de ve Yemen'de siyasi partilerin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenli ile görüşmeler yapılacağı ifade edilmişti.

ABD Yemen Büyükelçiliği de uluslararası toplumun Yemen'de barışı desteklemeye bağlı olduğunu ve BM Temsilcisi Grundberg'in çabalarına tam destek verildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.