BM Özel Temsilcisi, Yemen kriziyle ilgili Ürdün'deki istişarelerin ikinci haftasını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

BM Özel Temsilcisi, Yemen kriziyle ilgili Ürdün'deki istişarelerin ikinci haftasını tamamladı

18.03.2022 23:56
BM Özel Temsilcisi, Yemen kriziyle ilgili Ürdün'deki istişarelerin ikinci haftasını tamamladı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'deki Yemenli taraflarla istişarelerin ikinci haftasını tamamladığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'deki Yemenli taraflarla istişarelerin ikinci haftasını tamamladığını duyurdu.

Grundberg'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Özel Temsilcisi Grundberg, Ürdün'ün başkenti Amman'da çeşitli Yemenli taraflarla ikili istişarelerin ikinci haftasını dün tamamladı.

Genel Halk Kongresi'nden liderlerin yanı sıra Güney Geçiş Konseyi (GGK), Kapsayıcı Hadramevt Konferansı ve güvenlik ve askeri uzmanlar ile sivil toplumdan liderlerle bir araya gelen Grundberg, çatışmanın sürdürülebilir siyasi çözümüne yönelik yol çizmeyi amaçlayan çok yönlü bir süreç de dahil olmak üzere bir eylem çerçevesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde ayrıca Grundberg, ateşkese varmak için gerilimi düşürme, sivillere koruma sağlama, yardımların gelişini ve sivillerin hareketini iyileştirmenin gerekliliğinin önemli bir adım olduğunun vurgulandığını söyledi.

Grundberg, istişarelerin amacının siyasi, güvenlik ve ekonomik yollar için acil ve uzun vadeli öncelikler hakkında dürüst ve samimi bir şekilde fikir, görüş ve önerileri toplamak olduğunu belirtti.

İstişarelerin ikinci haftasında da gündeme getirilen temel konular arasında insani durum, siviller için zor yaşam koşulları ve sorunlu ekonomiyi iyileştirme ihtiyacı dahil tüm Yemenlilerin karşılaştığı ortak acıların ve zorlukların ortadan kaldırılmasının yer aldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre Grundberg, gelecek haftalarda Yemenli partiler ve diğer taraflarla planladığı ikili istişarelere devam edecek.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 7 Mart'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da bir dizi istişarelere başladığını duyurmuştu.

Grundberg'in ofisinden 7 Mart'ta yapılan açıklamada, gelecek haftalarda Ürdün'de ve Yemen'de siyasi partilerin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenli ile görüşmeler yapılacağı ifade edilmişti.

ABD Yemen Büyükelçiliği de uluslararası toplumun Yemen'de barışı desteklemeye bağlı olduğunu ve BM Temsilcisi Grundberg'in çabalarına tam destek verildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

YORUMLAR
500
BM Yemen Temsilcisi, Ürdün'deki istişarelerde 'sivillerin korunmasını' görüştü BM Yemen Temsilcisi, Ürdün'deki istişarelerde 'sivillerin korunmasını' görüştü

Birleşmiş Milletler, Amman, Yemen, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Özel Temsilcisi, Yemen kriziyle ilgili Ürdün'deki istişarelerin ikinci haftasını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre goller performansıyla hayran bıraktı
22:55 "Asgari ücrete yılda iki kez zam gelir mi?" sorusuna AK Partili Cahit Özkan'dan heyecanlandıran yanıt
22:50 Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 00:04:57. #1.13#
SON DAKİKA: BM Özel Temsilcisi, Yemen kriziyle ilgili Ürdün'deki istişarelerin ikinci haftasını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement