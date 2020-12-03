BM Raportörleri: Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı kapsamlı bir şekilde revize edilmeli - Son Dakika

BM Raportörleri: Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı kapsamlı bir şekilde revize edilmeli

03.12.2020 20:09
BM Raportörleri: Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı kapsamlı bir şekilde revize edilmeli, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları özel raportörleri, Fransa'daki tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısının uluslararası insan hakları hukukuyla uyumsuz olduğunu ve kapsamlı şekilde revize edilmesi gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları özel raportörleri, Fransa'daki tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısının uluslararası insan hakları hukukuyla uyumsuz olduğunu ve kapsamlı şekilde revize edilmesi gerektiğini bildirdi.

BM Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü Nyaletsossi Clement Voule ve BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın da aralarında bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı ortak yazılı açıklama yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisi'nin yayımladığı açıklamada, "Parlamentodaki üyelerin, polis memurlarının görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesini yeniden yazacaklarını söylemeleri iyi bir işaret ama bununla da yetinilmeyip tasarının amacını bir bütün olarak yeniden değerlendirmek gerekiyor. Açıkçası, 24. maddenin yeniden yazılması yasadaki defoları kapatmayacağı gibi, kesinlikle temel insan haklarını ihlal eden tek madde de değil." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, geçen hafta tartışmalı yasa tasarısının onaylanmasının ardından on binlerce kişinin Fransa genelinde protestolar yaptığı anımsatıldı.

Tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısının uluslararası insan hakları hukukuyla uyumsuz olduğunu ve kapsamlı bir şekilde revize edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, polis tacizlerinin görüntülenmesinin kamu kurumlarının denetiminde hayati bir rol oynadığını altını çizdi.

Açıklamada, söz konusu yasa tasarısında, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda ya da operasyonlarda kişisel ve drone kameralar kullanmasına izin veren 22. maddenin de özellikle göstericilerin geniş çaplı gözetimine yol açacağı uyarısında bulunuldu. Bunun da mahremiyet hakkı, barışçıl toplanma özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi haklar üzerinde ciddi etkiler doğuracağına işaret edildi.

Tasarı kaygıları artırdı

Fransa'da hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüzünün görüntüsünü veya diğer kimlik unsurlarını" paylaşanların 1 yıl hapis ve 45 bin avro cezaya çarptırılmasını öngören genel güvenlik yasa tasarısı tartışılıyor.

Son zamanlarda polis şiddetine yönelik çok sayıda farklı olaylara ait görüntülerin ortaya çıkması tasarıya yönelik kaygıları artırıyor.

Tepkilerin artması üzerine Fransa Başbakanı Jean-Castex, tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Fransa, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Raportörleri: Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı kapsamlı bir şekilde revize edilmeli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı Dinamo Kiev maçında sakatlanan Merih Demiral Torino derbisinde oynayamayacak Andy-Ar'ın anketine göre, vatandaşların yüzde 51'i koronavirüs aşısına güvenmiyor Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 5 doktor hayatını kaybetti Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da tedbirler sıklaştı! Emniyet ve jandarma ev ev denetim yapacak Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Çebi, F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Dorukhan ile ilgili konuştu: Oyuncumuzla büyük ölçüde anlaştık Çebi, F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Dorukhan ile ilgili konuştu: Oyuncumuzla büyük ölçüde anlaştık         
20:09
Son Dakika: İtalya'da günlük koronavirüs vefat sayısı 993 ile rekor kırdı Son Dakika: İtalya'da günlük koronavirüs vefat sayısı 993 ile rekor kırdı         
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Hackerlardan, koronavirüs aşısına saldırı! Soğuk zincir hedef alındı Hackerlardan, koronavirüs aşısına saldırı! Soğuk zincir hedef alındı         
19:23
Beşiktaşlı Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayacak Beşiktaşlı Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayacak         
17:57
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti         
17:43
İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı         
17:27
Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu         
16:08
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı         
15:27
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 20:20:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM Raportörleri: Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı kapsamlı bir şekilde revize edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei