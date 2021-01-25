BM raportörlerinden Sri Lanka'ya "Kovid-19 kurbanı Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasını durdur" çağrısı - Son Dakika

BM raportörlerinden Sri Lanka'ya "Kovid-19 kurbanı Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasını durdur" çağrısı

25.01.2021 23:03
BM raportörlerinden Sri Lanka'ya

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları özel raportörleri, Sri Lanka'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasının ülkedeki Müslümanların ve diğer azınlıkların inançlarına aykırı olduğunu belirterek, uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları özel raportörleri, Sri Lanka'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasının ülkedeki Müslümanların ve diğer azınlıkların inançlarına aykırı olduğunu belirterek, uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu.

BM Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Dr. Ahmed Şahid'in de aralarında bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı, ortak yazılı açıklamayla Sri Lanka'yı kınadı.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölen kişilerin cesetlerinin yakılması için dayatmada bulunulmasının insan hakları ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Uzmanlar, Sri Lanka veya diğer ülkelerde cesetlerin gömülmesinin Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların yayılma riskinin artmasına yol açtığına dair tıbbi veya bilimsel kanıt bulunmadığının altını çizdi.

Açıklamada, çoğunluğu Müslüman azınlıktan olmak üzere 21 Ocak 2021 itibariyle ülkede Kovid-19 nedeniyle 274 kişinin öldüğü aktarıldı.

Tüm cesetlerin yakıldığı belirtilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün, "cesetlerin yakılmasının salgının yayılmasını engellediğini gösteren hiçbir kanıt olmadığını" yinelediğine dikkat çekildi.

Uzmanlar, ülkedeki uygulamanın mevcut şiddetinin hoşgörüsüzlüğü, korkuyu, güvensizliği ve nefreti körükleyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Salgının yarattığı ciddi halk sağlığı sorunlarına karşı uyanık olmalıyız ama Kovid-19 önlemleri ölülerin onuruna, kültürel ve dini geleneklerine, inançlarına ve ailelerine saygı duymalı ve onları korumalıdır. Ülkedeki Müslümanlara ve diğer azınlıklara yönelik zulüm anlamına gelen ayrımcılığa, saldırgan milliyetçiliğe ve etnik merkezciliğe dayalı bu tür halk sağlığı kararlarının uygulanmasına üzülüyoruz."

BM Özel raportörleri, Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle ölen Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasının ülkedeki Müslümanların ve diğer azınlıkların inançlarına aykırı olduğunu vurguladı, uygulamaya son verilmesi çağrısı yaptı.

Açıklamada, "Sri Lanka Hükümeti'ni, çok güçlü bir şekilde, Kovid-19 kurbanlarının cesetlerinin zorla yakılmasını durdurmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

- 20 günlük bebeğin cenazesi yakıldı

Sri Lanka'da geçen sene mart ayında alınan kararın ardından aralarında 20 günlük bir bebeğin de olduğu 100'den fazla Müslümanın cesedi ailelerine verilmeden yakılmıştı.

Uygulamaya tepki gösteren Müslümanların açtığı dava, Aralık 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, cesetlerden yer altı sularına virüs bulaşabileceğini iddia ederek uygulamayı savunmuş, Dünya Sağlık Örgütü böyle bir tehlike bulunmadığını açıklamıştı.

Halkın çoğunluğu Budist olan Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 9'unu Müslümanlar ve yaklaşık yüzde 7'sini Hristiyanlar oluşturuyor. Ülkede, şimdiye kadar 65 binden fazla Kovid-19 vakası ve 283 ölüm kayda geçti.

İnsan hakları örgütleri, cesetleri yakma politikasının, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa liderliğindeki Budist çoğunluk hükümetinin, ülkenin Müslüman toplumuna yönelik sürdürdüğü saldırının bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Sri Lanka, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM raportörlerinden Sri Lanka'ya 'Kovid-19 kurbanı Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasını durdur' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağını geri getirdi Sosyal medyadan Peygamberimize çirkin sözler sarf eden Yakup Deniz'e soruşturma Vatandaşın koluna konup döner yiyen karganın görüntüsü yüzleri gülümsetti G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı Tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına düzenlenen operasyonda 25 kişi tutuklandı Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt
Beşiktaşlı Mirin, ABD ekibi Kansas City'ye transfer oluyor Beşiktaşlı Mirin, ABD ekibi Kansas City'ye transfer oluyor         
23:30
Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırımları rafa kaldırdı Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırımları rafa kaldırdı         
23:00
Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı         
22:40
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı         
21:49
Rıdvan Dilmen: İrfan Can Marsilya'ya gitmek istiyor Rıdvan Dilmen: İrfan Can Marsilya'ya gitmek istiyor         
21:36
AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki: Yeni takvim kabul edilemez AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki: Yeni takvim kabul edilemez         
21:03
ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun         
19:57
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 00:04:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM raportörlerinden Sri Lanka'ya "Kovid-19 kurbanı Müslümanların cesetlerinin zorla yakılmasını durdur" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei