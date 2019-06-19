BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı...
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BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı'nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
BM Raportörü Agnes Callamard: " Suudi Arabistan
, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı'nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi." - NEW YORK
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