Son Dakika Haberleri: BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı...
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BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı...

1 saat önce

BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı'nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi.

BM Raportörü Agnes Callamard:
BM Raportörü Agnes Callamard: " Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı'nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi." - NEW YORK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler, Politika
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