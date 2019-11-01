BM raportörü: Assange'ın İngiltere'deki tutukluk şartları hayatını tehlikeye atıyor
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'de tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın maruz kaldığı kötü koşullar nedeniyle hayatının tehlikeye girebileceğini açıkladı
Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'de tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın maruz kaldığı kötü koşullar nedeniyle hayatının tehlikeye girebileceğini açıkladı.
BM'ye bağlı İşkence Özel Raportörü Nils Melzer, bugün yaptığı yazılı açılmada, "İnsanlık dışı veya onur kırıcı muamele maruz kalan Assange'ın hayatının tehlike altında olduğunun altını çizerek, İngiliz yönetiminden Wikileaks kurucusunun tutukluk şartlarını iyileştirme" çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:08
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