Son Dakika Haberleri: BM raportörü: Assange'ın İngiltere'deki tutukluk şartları hayatını tehlikeye atıyor
Son Dakika Dünya BM raportörü: Assange'ın İngiltere'deki tutukluk şartları hayatını tehlikeye atıyor

BM raportörü: Assange'ın İngiltere'deki tutukluk şartları hayatını tehlikeye atıyor

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'de tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın maruz kaldığı kötü koşullar nedeniyle hayatının tehlikeye girebileceğini açıkladı

BM raportörü: Assange'ın İngiltere'deki tutukluk şartları hayatını tehlikeye atıyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'de tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın maruz kaldığı kötü koşullar nedeniyle hayatının tehlikeye girebileceğini açıkladı.


BM'ye bağlı İşkence Özel Raportörü Nils Melzer, bugün yaptığı yazılı açılmada, "İnsanlık dışı veya onur kırıcı muamele maruz kalan Assange'ın hayatının tehlike altında olduğunun altını çizerek, İngiliz yönetiminden Wikileaks kurucusunun tutukluk şartlarını iyileştirme" çağrısında bulundu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:08 
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