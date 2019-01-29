BM Raportörü Callamard, Başsavcı Fidan'la Görüşmek Üzere Adliyede
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Haber-Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ - Serpil KIRKESER - İstanbul DHACemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere...
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:51 Kaynak: DHA
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