Son Dakika Haberleri: BM Raportörü Callamard, Başsavcı Fidan'la Görüşmek Üzere Adliyede

BM Raportörü Callamard, Başsavcı Fidan'la Görüşmek Üzere Adliyede

44 dakika önce

Haber-Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ - Serpil KIRKESER - İstanbul DHACemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere...

Haber-Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ - Serpil KIRKESER - İstanbul DHA

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:51 Kaynak: DHA

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