BM Raportörü Callamard, Başsavcı Fidan'la Yaklaşık 4 Saat Görüştü
1 saat önce
Özden ATİK - İlkay DİKİCİ- Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:35 Kaynak: DHA
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